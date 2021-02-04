Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor - Son Dakika

Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor

04.02.2021 12:37
Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin martıları, vatandaşların attığı ekmek parçalarını kapmak için birbiriyle yarışırken kanat çırpınışlarıyla şiddet yorgunu kente canlılık ve sevgi işliyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Dicle Nehri'nin martıları, vatandaşların attığı ekmek parçalarını kapmak için birbiriyle yarışırken kanat çırpınışlarıyla şiddet yorgunu kente canlılık ve sevgi işliyor.

Uzak diyarlardan göç ederek gelen Dicle Nehri'ne misafir olan martılar, Cadiriye Köprüsü'nde adeta görsel şölen yapıyor.

Ekmek ve simit parçalarıyla beslenen martılar, "Nevaris Dicle" (Dicle'nin Martıları) olarak anılıyor.

Cadiriye Köprüsü'nden geçerken martıların oluşturduğu şöleni izlemek ve onlara yem vermek için bekleyen kalabalık göze çarpıyor.

Gelin ve damatlar da martıların süslediği köprüde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Bir dönem Bağdat'ı neredeyse her gün sarsan yoğun patlama sesleri ve iç savaşın yarattığı şiddet ortamı martıları, kadim başkenti terk etmeye zorlamıştı.

Sekiz yıldır hem martıların doymasını hem de avlanmamasını sağlıyor

Cadiriye Köprüsü üzerinde cips ve buğday tezgahı açan Tahir Kerim, şunları kaydetti:

"Burası Bağdat'ta insanların uğrak yeri ve güzel de bir yer. Ancak tezgah için polisler bize fazla izin vermiyor ve o yüzden de martılar bazen aç kalabiliyor. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Martılara yem için günlük 200 ile 300 poşet cips satabiliyorum. Bağdat'ta evler eskisi gibi değil, 50 ila 60 metrekarelik küçük alanlara yapıldığı için bahçeler de kalmadı. O yüzden insanlar eğlenebilmek için de buraya gelip martılarla zaman geçiriyor."

Kerim, bazı insanların martıları avlamaya çalıştığını dile getirerek, "Martıları avlamaya çalışanlara engel oluyorum." ifadesini kullandı.

Bağdatlı Haydar Hadi de "Her hafta sonu ailemle buraya geliriz. Burası bizim için bir tür nefes alma alanı." dedi.

Ali Kazım da oğlu ve kızıyla köprüye geldiklerini ve martılara yem verdiklerini anlatarak, "Çocuklarımıza da hayvanlara zarar vermemeyi öğretiyoruz." şeklinde konuştu.

Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor
Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor
Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor
Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor

Bağdat, Dicle, Uzak, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle'yi süsleyen martılar Bağdat'a canlılık, sakinlerine sevgi aşılıyor - Son Dakika


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