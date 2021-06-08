34 yaşına giren oryantal Didem Kınalı doğum gününü yakın arkadaşı olan Burçin Bal'ın sahibi olduğu Arnavutköy'deki Bahtiyar Restaurant'ta kutladı. Sevgilisi Ahmet Altuntaş'ın yaptığı sürpriz organsyona Kınalı'nın yakın arkadaşları da katıldı. Altuntaş'ın hazırladığı pastanın üzerinde "İki ki doğdun sevgilim" yazıyordu. Geçtiğimiz günlerde pandeminin başından beri çalışmadığı için aracını satılığa çıkardığını söyleyen ünlü oryantal mumları üflerken işlerin yoluna girmesini diledi.