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Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti - Son Dakika

Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti

25.08.2021 07:43

Show TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında telefon ile bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası Didem Arslan, "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki topladı.

Tartışma programlarından gündüz kuşağına transfer olan ve Show TV'de " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan Yılmaz, yayında Kürtçe konuşan bir kadını tepki çeken sözlerle yayından aldı.

"BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Yılmaz'ın Kürtçe konuşan kadının telefon bağlantısını kesmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların binlerce paylaşımda bulunduğu #haddinibildidemarslan etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.

Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti, Kürtçe, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan kadının kürtçe konuşması sonrası: Burası Türkiye Cumhuriyeti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Adalet : Doğru söylemiş. Lazca, kürtçe veya kuş dili farketmez dışarıda bu tarz konuşmalar bilmeyenlere karşı yapılmamalı. Burası Türkiye cumhuriyeti zorunuzamı gitti. Beğenmeyen amerikaya gider orada yaşar. Cevap Yaz 149 135 Yayından Kaldır
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