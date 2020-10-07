Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı

Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında canlı yayında cinayet itirafı yaşandı. Kütahya Gediz'de yaşanan cinayetle ilgili itirafta bulunan Süleyman Gürbüz, kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı. Süleyman Gürbüz stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

ELİNDEKİ BIÇAĞI ÖFKELENİP KAYINPEDERİNE SAPLADI

Süleyman Yıldırım 3 Ocak 2019 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde evinin önünde öldürüldü. Cinayet anında eşi, kızı Çiğdem ve damadı Süleyman Gürbüz vardı. Gözaltına alınan damat Süleyman Gürbüz verdiği ifadede cinayet bıçağının kayınpederinde olduğunu, boğuşma sırasında kaza ile kendisine saplandığını anlattı.

10 ay cezaevinde kalan Süleyman Gürbüz cezaevinden kayınpederinin kardeşi Ramazan Yıldırım'a yazdığı iki mektupta ise eşini ve kayınvalidesini suçladı.

Süleyman Yıldırım'ın kardeşi Ramazan Yıldırım tüm bu gelişmelerin ardından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

Canlı yayın sırasında Süleyman Yıldırım'ın kızı Çiğdem ise önce "Babamı öldüren bıçak kimin elindeydi görmedim" dedi. Ardından da "Elinde bıçak olan eşimle annemin arasında babam vardı." dedi. İşte bu noktada gözlerin çevrildiği Süleyman Gürbüz'den çarpıcı bir itiraf geldi. "Kayınpederimi ben öldürmedim!" açıklaması yapan Gürbüz, Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı soruları karşısında cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım'a sapladığını anlattı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz'ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz'ü gözaltına aldı.

Gürbüz, ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü.