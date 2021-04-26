Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:02
Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın anne oldu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bugün anne oldu.

Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin
Didem Balçın, Mayıs, Aydın, Magazin, Son Dakika
YORUMLAR (2)

Son Dakika

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika Magazin Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi... - Son Dakika Magazin