Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğinin ismi...

Snob Magazin'in haberine göre; 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bugün anne oldu.
Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, Alican adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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