Son Dakika Haberleri: Didem, denizde boğuldu
Son Dakika Güncel Didem, denizde boğuldu

Didem, denizde boğuldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen Didem Çetinel (19) denizde boğuldu.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen Didem Çetinel (19) denizde boğuldu.

Aksaray'dan ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen Didem Çetinel, dün Kestel Mahallesi'ndeki bir otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Çetinel'i sahildeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Didem Çetinel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Didem Çetinel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.


Kestel Mahallesi, Aksaray, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:48 Kaynak: DHA
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