Didem Erol ve Oscar adayı Eric Roberts yeni film için kamera karşısında - Son Dakika

Didem Erol ve Oscar adayı Eric Roberts yeni film için kamera karşısında

24.12.2020 10:56
Didem Erol ve Oscar adayı Eric Roberts yeni film için kamera karşısında, System.String[]

Türk asıllı Avustralyalı ünlü oyuncu Didem Erol, Oscar'a adayı ABD'li oyuncu Eric Roberts birllikte oynadığı gerilim filminin çekimleri Virginia'da başladı.

Türk asıllı Avustralyalı ünlü oyuncu Didem Erol, Oscar'a adayı ABD'li oyuncu Eric Roberts birllikte oynadığı gerilim filminin çekimleri Virginia'da başladı. Erol ve Roberts film setinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı.

Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Didem Erol, Avrupa Yakası'ndan Emret Komutanım'a birçok başarılı projede rol almıştı. Bir döneme damga vuran Didem Erol, sürpriz bir kararla yerleşmişti Amerika'da koronavirüs nedeniyle ara verdiği filminin çekimlerine start verdi. Didem Erol, 1985'te 'Runaway Train' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen Eric Roberts'la beraber gerilim filminde rol aldı. Filmin çekildiği Virginia eyaletine giden Erol ve Roberts film setinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na  açtı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE FİLMİN KONUSU DEĞİŞTİ

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle filmin konusunun değiştiğini belirten Erol kadro ufak bir kadro değişikliğine gidildiğini ifade ederek, "Mart ayında korku filmi çekmek istedik ancak koronavirüs nedeniyle ufak bir kadroyla gerçek bir hikayeden yola çıkarak gerilim filmi çektik. Filmde Oscar'a ve iki kez Altın Küre'ye aday olmuş Eric Roberts yer aldı. Çalışan bulmakta zorlanırken stres yaptım. Büyük bir işe kalkıştım ve neler yapacağım derken Los Angeles'tan arkadaşım olan başarılı bir yönetmen ile birlikte ekibi kurduktan sonra işin içinden alnımızın akıyla çıktık" dedi.

FİLMİN HEM YAPIMCISI HEM DE OYUNCUSU

Filmin hem yapımcısı hem de oyuncusu olan Erol, "90 dakikalık film çektik ve 14 gün boyunca aralıksız çalıştık. Eylül ayında yazarımızın annesi vefat etti, filmi yeni tamamlayabildik. Ben ilk defa hem yapımcı hem de oyuncu oldum. Başrollerden birisiyim ve neredeyse çoğu sahnede varım. Ama diğer yandan da filmin nasıl çekileceği ve bütçe gibi konularla da ilgilendim. İnsanın sevdiği işi yapması çok tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

ROBERTS : ÖNLEMLERE UYARSANIZ HAYATINIZ KOLAYLAŞIR

Geçtiğimiz yıl 74 filmde rol alarak rekora imza atan ve bugüne kadar 500'ü aşkın film ve dizide yer alan, kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle Altın Küre adaylıkları kazanan Roberts de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Koronavirüs zamanında film çekmek zordu ama eğer maske takar ve sosyal mesafeyi korursanız hayatınıza devam edebilirsiniz. Çok dikkatli ve akıllı olmalısınız. Her 3 günde bir test oldum. Akıllı ve kibar olursanız endişelenecek bir durum yok. Bugün sete gelince testim pozitif çıktı esprisini yaptım ve herkes bir dakikalığına şaşırdı kaldı." ifadelerini kullandı.

TÜRK FİLMLERİNİ ÖVDÜ

Türk filmi Ayla'da rol alan Hollywood yıldızı, Erol'un filmiyle ilgili, "Keyif aldığım bir proje oldu. İnanmadığım bir projede olmak istemem. Film ekibi gerçekten müthişti. Didem Erol uzun zamandır benim arkadaşım tanışıyoruz ve patronum olduğu için memnunum. Türk filmleri çok meşhur ama ben hiç izlemedim hadi bugün birlikte bir Türk filmi izleyelim" dedi.

DİDEM EROL'UN HAYATI

Öte yandan, Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Didem Erol, Avrupa Yakası'ndan Emret Komutanım'a birçok başarılı projede rol almıştı. Bir döneme damga vuran Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine Amerika'da devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Didem Erol ve Oscar adayı Eric Roberts yeni film için kamera karşısında - Son Dakika


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