Sürveyan ve Ege Çubukçu yeni şarkısı "Muamma" müzikseverlerle buluştu... Sözleri ikiliye ait olan şarkının müziğinde Farazi, düzenlemesinde ise Farazi ve Brok Beatz imzası var. Klibin sürprizi ise Didem Soydan oldu...
Klipte Sürveyan ve Çubukçu takım elbiseleri ile 'Pulp Fiction' filminden sahneleri yeniden canlandırdılar... "Muamma"'nın en büyük sürprizi ise Didem Soydan oldu..
.Soydan, Mustafa Doğan'ın yönettiği klipte Uma Thurman'ın efsanevi karakteri ile karşımıza çıkıyor. "Muamma" isimli şarkı DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında...
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14.09.2021 14:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Didem, Hollywood starını canlandırdı... - Son Dakika