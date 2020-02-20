Didem'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didem'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika

Didem'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi donan Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Didem'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi donan Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.


Ola,y 10 Şubat Pazartesi günü Aşkale ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Didem Turan, ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalarda ilçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale- Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi. Arama çalışmalarının 11. gününde Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dumlu Jandarma Asayiş Komando birliklerinin kadavra arama ve iz takip köpeği ile birlikte yaptıkları aramada Karasu Nehri kenarındaki buzun üzerinde Didem'in elbisesinin kapşonunun fark edilmesi üzerine dikkatler o bölgeye yoğunlaştı.


Jandarma ekipleri, kapşonu kaldırdıklarında Didem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemeleri sonrası Didem'in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti. Üvey baba Yüksel Duman, kızının acı haberini alınca hastanede sinir krizi geçirdi.


Hastanede yapılan işlemler sonrası Didem'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. - ERZURUM

Adli Tıp, Jandarma, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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