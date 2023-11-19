 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar - Son Dakika

Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar

Oryantal Didem Kınalı, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'i ''Onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler'' sözleriyle yerden yere vurdu.

19.11.2023 11:19  - Güncelleme: 11:44

Oryantallikten şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kınalı "Onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler" dedi.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürdü.

Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yaratan sözler: Teneşir paklar

"ONLARIN DURULACAĞI YOK"

Yeni şarkısı 'Üstadım' için kamera karşısına geçen oryantal Didem Kınalı, klip çekimi öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kınalı'ya İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istedikleri hatırlatıldı. Ünlü oryantal iki isim hakkında "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet." ifadelerini kullandı.

Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yaratan sözler: Teneşir paklar
Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yaratan sözler: Teneşir paklar
Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yaratan sözler: Teneşir paklar

Mehmet Ali Erbil, didem kınalı, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde olan yıldız futbolcuya destek oldu
13:02 Uludağ'da Kar Kalınlığı 50 Santimi Aştı; Araçların Zincirsiz Çıkışına İzin Verilmiyor
12:55 Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var
12:57 Manisa'da esrarengiz olay! Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
12:43 Günden güne eriyen Ata Demirer'in son haline beğeni yağdı
12:31 Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü
11:49 Fena yüklendiler! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi
11:19 Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar
11:13 Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı
10:55 İstanbul'da fırtına! Şile'de dere taştı, Beykoz'da ağaç devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 14:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Didem Kınal, Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu: Teneşir paklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement