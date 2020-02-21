Didem son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Dün, Jandarma Komando ekiplerince bulunan Didem Turan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Aşkale'ye getirildi.

Erzurum 'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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