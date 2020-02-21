Didem son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didem son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Didem son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Didem son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.


Dün, Jandarma Komando ekiplerince bulunan Didem Turan'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Aşkale'ye getirildi.


Üvey Baba Yüksel Duman cenazenin başında gözyaşlarına boğulurken, namaza katılan vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı.


Genç kız cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Karasu, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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