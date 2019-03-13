Son Dakika Haberleri: Didem Soydan'a "Örgüt Propagandası" Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

Didem Soydan'a "Örgüt Propagandası" Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi

1 saat önce

Model Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Didem Soydan'a


Model Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

Didem Soydan, Güncel
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