Didem Soydan'a "Örgüt Propagandası" Soruşturmasında Takipsizlik Kararı Verildi
1 saat önce
Model Didem Soydan hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
Model Didem Soydan
hakkında "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği bir paylaşımı gösterilerek şikayet yapılması üzerine hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
, Didem Soydan hakkında "söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:49 Kaynak: DHA
Cumartesi Anneleri Paylaşımına Soruşturma Açılan Didem Soydan Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi
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