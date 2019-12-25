Didem Soydan: Ben bir Sultangazi kızıyım
6 saat önce
Soydan "Sultangazi ve Fındıkzade'de büyüdüm. Sokağın kurallarını ve sokakla başa çıkmayı öğrettiler.
Soydan "Sultangazi ve Fındıkzade'de büyüdüm. Sokağın kurallarını ve sokakla başa çıkmayı öğrettiler. Çok iyi yemek yaparım, kahvaltılarım meşhurdur. Yarışmalara girecek kadar hızlı okuyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34
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