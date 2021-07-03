Üye Girişi
Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi - Son Dakika

Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi

03.07.2021 09:16

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Ailesinin kendisine "Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan" diye istekte bulunduğunu belirten Soydan, cinsel yönelimi ve fantezileriyle ilgili soruları da yanıtladı.

Ünlü model Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katıldı. Samimi açıklamalar yapan Soydan ailesiyle yaşadığı bir diyalogu anlattı.

"EVLENMEYECEKSİN AMA ÇOCUK YAPSAN BARİ"

Soydan açıklamasında şunları söyledi: "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'"

Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Soydan, Twitter'ı silmenin onu çok rahatlattığını da söyledi.

"BU KONUDA GİZLİ SAKLIM YOK"

"Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Soydan, "Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti." ifadelerini kullandı.

Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi

"FANTEZİ İÇİN ÖZEL AYAKKABILARIM VAR"

Soydan, fantezisini de ilk kez açıkladı. Ünlü model, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim" sözleriyle şaşkına çevirdi.

Didem Soydan: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi

Armağan Çağlayan, Didem Soydan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak 09:08 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor 09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 23:31 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
09:15 Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda
09:14 Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
09:09 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruyu cevapladı
09:08 E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
09:07 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
09:14
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 09:21:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Didem Soydan'dan çok konuşulacak ifadeler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement