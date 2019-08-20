Son Dakika Haberleri: Didem Soydan 'duygusal patlama yaşayan' takipçisini affetmedi!
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Didem Soydan 'duygusal patlama yaşayan' takipçisini affetmedi!

1 saat önce

Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı.

Didem Soydan 'duygusal patlama yaşayan' takipçisini affetmedi!, System.String[]
Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı.

Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye soru yöneltti.

'HEMEN SİLDİM'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soydan, takipçisini savcılığa şikayet etti. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi.

Soydan affetmeyince, genç hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Didem Soydan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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