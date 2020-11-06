Didem Soydan hastanelik oldu

Oyuncu Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açan model Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Burak Deniz'le Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nin aciline gelen ünlü modelin apandistinin şiştiği öğrenildi.

Soydan'a ilk müdahale Acil Servis'te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi. Ünlü oyuncu sevgilisinin odaya alınmasının ardından dışarıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek Soydan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Didem'in durumu şu an iyi, bu gece burada kalacağız." Deniz geceyi hastanede Soydan'ın yanında geçirdi.