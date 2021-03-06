Didem Soydan'ı yıkan ölüm haberi! Acı haber sonrası bakın hangi kararı aldı?
06.03.2021 12:55
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için gittiği Muğla'nın Ula ilçesinde kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfaktaki ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlendiği öğrenildi. Didem Soydan, dostu Aslı Yılmaztürk'ün ölümü sonrası büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. İşte Soydan'ın aldığı flaş karar...
Tatil için İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine giden ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten kötü haber geldi.
Bir süredir kendisinden haber alınamaması üzerine, Yılmaztürk'ün yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün Akçapınar Mahallesi'nde kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, 35 yaşındaki Yılmaztürk'ü yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan kontroller sonucu, Aslı Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ZEHİRLENME
Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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