Didem Soydan, iç çamaşırsız pozunu paylaşarak takipçisine cevap verdi - Son Dakika

Didem Soydan, iç çamaşırsız pozunu paylaşarak takipçisine cevap verdi

Didem Soydan, iç çamaşırsız pozunu paylaşarak takipçisine cevap verdi
Son Güncelleme: 22.08.2023 12:04

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği derin yırtmaç detaylı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Paylaşımına gelen bir takipçinin 'Aç da rahatla' yorumuna cevap veren Soydan, 'Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi, dolayısıyla kendinizinkini görebilirsiniz' dedi.

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili sözlerinden dolayı günlerce konuşulan Didem Soydan, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız giydiği derin yırtmaç detaylı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Soydan kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına "Aç da rahatla" diyen takipçisine cevap verdi.

"AÇ DA ÜLKE MERAKI GİTSİN"

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Didem Soydan, son olarak Instagram hesabından derin yırtmaç detaylı lacivert elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken bir takip takipçisi"Güzel insan açta şu ülke merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" dedi.

DİDEM SOYDAN'DAN CEVAP: AYNI KARŞISINDA KENDİNİZİNKİNE BAKIN

Takipçisinin yorumuna sessiz kalmayan Soydan ise "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler" yanıtını verdi.

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Son Dakika Sosyal Medya Didem Soydan, iç çamaşırsız pozunu paylaşarak takipçisine cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didem Soydan, iç çamaşırsız pozunu paylaşarak takipçisine cevap verdi - Son Dakika
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