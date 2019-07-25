Son Dakika Haberleri: DİDER bir yılda bir çok kişiye yardıma koştu
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DİDER bir yılda bir çok kişiye yardıma koştu

51 dakika önce

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruluşunun 1. yılını kutluyor.

DİDER bir yılda bir çok kişiye yardıma koştu, System.String[]
Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruluşunun 1. yılını kutluyor. İşçi Derneği 1 yıl içinde birçok alanda sosyal faaliyet yürüterek insanların hayatlarına dokunmanın gururunu yaşıyor.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruluşunun 1. yılını coşku ile kutluyor. Dernek, 1 yılda çok sayıda sosyal ve yardım faaliyetine imza attı. Müracaatta bulunan ve kanser tedavisi gören genç bir kızın Kocaeli iline gidip kemoterapi görmesi için toplamda Kocaeli ilinde giderleri için 9 bin lira harcama yapan Dernek, doğuştan yemek borusu olmayan Eylül bebeğin ameliyat masrafları için toplamda 15 bin lira nakdi yardım da yaptı.

İhtiyaç sahibi toplamda 12 aileye 2 bin 800 lira tutarında gıda yardımı yapıldı. El emeği ürünleri yapan ihtiyaç sahibi üç aileye yapmış oldukları el emeği ürünleri dernek standında satılarak hem derneğe gelir elde edilmiş hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yapmış olduğu el ürünlerinden bütçelerine toplamda bin 800 lira katkı sağlandı. Ramazan ayı ve bayramda toplamda 256 adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kabalakta oturulmayacak durumda derme çatma bir evde yaşayan 6 kişilik bir ailenin kaba inşaatı bitmiş 2 oda 1 salondan ibaret olan evin ince işçiliği için toplamda 20 bin lira para harcandı. Yeni evlerine taşınmaları kısa sürede sağlandı.

Bağırsak rahatsızlığı olan bir şahsın Ankara'da özel bir hastanede tedavisi için toplamda 4 bin lira harcama yapıldı.

Kanser hastası bir gencin tedavisi için bugüne kadar toplamda 15 bin lira para harcandı. Bahse konu hastanın bundan sonraki tedavisi için 150 bin lira paranın temin edilmesi için gerekli girişimlerde bulunuldu.

İhtiyaç sahibi işçi ailelerine toplamda 10 bin lira tutarında yakacak yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 3 öğrenciye öğrenim bursu veriliyor. Ayrı dönemlerde 20 kg'lık çuvallarda toplamda 24 ton patates, 10 kg'lık paketlerde 6 ton un, 10 kg'lık paketlerde 6 ton deterjan, 10 kg'lık paketlerde 6 ton pirinç, 5 kg'lık paketlerde 3 ton sıvı yağ, 10 kg'lık paketlerde 6 tob toz şeker,

toplamda 33 bin lira değerinde çeşitli temizlik malzemeleri dağıtıldı. - DÜZCE
Kocaeli, Düzce, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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