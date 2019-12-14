DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı - Son Dakika

DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı

6 saat önce

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER), son dönemde gündemden düşmeyen kadına şiddet olaylarına karşı şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını söylediler.

DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı, System.String[]

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER), son dönemde gündemden düşmeyen kadına şiddet olaylarına karşı şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını söylediler.


DİDER Başkanı Sedat Mıhçı yaptığı açıklamada son dönemde kadınların uğradığı şiddet haberlerini yakından takip ettiklerini ve durumun karşısında olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek "DİDER olarak kadına yapılan her türlü şiddete karşı duruyoruz. Kadınların ne kadar güçlü olduklarını ve asla korkmadıklarını biliyoruz. Fakat yardım isteyecekleri en ufak bir konuda dahi yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. Önemli olanın şiddet olgusunun başlamadan bitirilmesi olduğunu bilerek, tüm işçi arkadaşlarımızdan ve insanlardan kadına yönelik fiziksel, sözel yada cinsel her türlü şiddete karşı durmalarını istiyoruz. Yaşanan korkunç tablonun bir an önce son bulması için gereken tüm yasal düzenlemelere destek veriyoruz" dedi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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