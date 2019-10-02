Son Dakika Haberleri: DİDER kermes geliriyle yaşlı amcanın umudu oldu
Son Dakika Güncel Haber

DİDER kermes geliriyle yaşlı amcanın umudu oldu

1 saat önce

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile DELTA Alfa Çorap çalışanları düzenledikleri kermesten sağladıkları gelirle geçimini karton toplayarak sağlayan, engelli ve yaşlı adamın elektrikli aracının akülerini aldılar.

DİDER kermes geliriyle yaşlı amcanın umudu oldu, System.String[]

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile DELTA Alfa Çorap çalışanları düzenledikleri kermesten sağladıkları gelirle geçimini karton toplayarak sağlayan, engelli ve yaşlı adamın elektrikli aracının akülerini aldılar.


Düzce'de bir çok sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan, sosyal ve maddi imkanları yetersiz Düzcelilerin yanında yer alan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile DELTA Alfa Çorap çalışanları bu kez geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşlı ve engelli Selahattin Kambur (73) için bir araya geldiler. Engelli olduğu için akülü arabayla gezmek zorunda olan ve arabasının aküleri eskiyen Selahattin Kambur için kermes düzenleyen çalışanlar, kermesten elde edilen gelirle aracın akülerini yenileyerek kullanılır hale getirdiler. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?
Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DİDER kermes geliriyle yaşlı amcanın umudu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]