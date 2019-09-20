Son Dakika Haberleri: DİDER üyelerinden anlamlı ziyaret
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DİDER üyelerinden anlamlı ziyaret

2 saat önce

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri ve Delta Alfa Çorap çalışanları, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle anlamlı ziyaretlerde bulundular.

DİDER üyelerinden anlamlı ziyaret, System.String[]

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri ve Delta Alfa Çorap çalışanları, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle anlamlı ziyaretlerde bulundular.


Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri 19 Eylül Gaziler günü nedeni ile Düzce Muharip Gaziler Derneğini ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ettiler. Dernek Başkanı Sedat Mıhçı, Düzce Muharip Gaziler Derneğini ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Ayhan Metin'e Türk Bayrağı teslim etti.


Dernek Başkanı Ayan Metin ise Dernek Başkanı Mıhçı'yı fahri üye yaptı. - DÜZCE

Eylül, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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