Son Dakika Haberleri: Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Normal Sezon Tamamlandı

Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Normal Sezon Tamamlandı

1 saat önce

Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Normal Sezon Tamamlandı, System.String[]
Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Ligin normal sezonunda Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Narman Spor Kulübü, Gümüş Patenler, Erzurum BBGSK, Başkent Yıldızları, Koç Üniversitesi ve İzmir BBGSK takımlarının katılımıyla 56 maç yapıldı.

Çekişmeli karşılaşmaların oynandığı ligde normal sezonu İstanbul temsilcisi Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, 39 puanla lider bitirdi.

Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Narman Spor Kulübü ve Gümüş Patenler, final serisine kalan 4 takım oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Narman, Zeytinburnu, Spor
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