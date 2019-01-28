Didi Buz Hokeyi Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı.
Ligin normal sezonunda Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu
Buz Sporları Kulübü, Narman
Spor Kulübü, Gümüş
Patenler, Erzurum
BBGSK, Başkent Yıldızları, Koç Üniversitesi
ve İzmir
BBGSK takımlarının katılımıyla 56 maç yapıldı.
Çekişmeli karşılaşmaların oynandığı ligde normal sezonu İstanbul
temsilcisi Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, 39 puanla lider bitirdi.
Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Narman Spor Kulübü ve Gümüş Patenler, final serisine kalan 4 takım oldu.