Didier Deschamps: "Epey ateşli bir atmosfer yaşanacak"
39 dakika önce
- Didier Deschamps: "Epey ateşli bir atmosfer yaşanacak"KONYA - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Konya'da oynayacakları Türkiye maçı öncesi, "Burada epey ateşli bir atmosfer yaşanacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
- Didier Deschamps
: "Epey ateşli bir atmosfer yaşanacak"
KONYA - Fransa
Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Konya
'da oynayacakları Türkiye
maçı öncesi, "Burada epey ateşli bir atmosfer yaşanacak" dedi.
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Fransa maçının öncesinde, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak maçın değerlendirmesinde bulunan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Türkiye deyince şunu çok net söyleyebiliriz; Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar her zaman çok tutkulu, çok ateşli taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar. Buradaki hava sıcaklığını da hesapladığımız zaman epey ateşli bir atmosfer yaşanacak. Sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor. Futbolcular farklı tarihlerde sezonu bitirdi. İki takım için de bu anlamda zor. Aynı şeyler Türkiye için de geçerli. Biz 1 maç oynadık, Türkiye 2 hazırlık maçı oynadı ama bunlar bir bahane olamaz" şeklinde konuştu.
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