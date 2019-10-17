Didier Deschamps'ın En İyi Anları
34 dakika önce
Bir zamanlar Olimpik Marsilya forması giyen ve aynı zamanda teknik direktörlükte yapan Fransız futbol adamı Didier Deschamps'ın en iyi anlarını sizler için derledik.
Bir zamanlar Olimpik Marsilya forması giyen ve aynı zamanda teknik direktörlükte yapan Fransız futbol adamı Didier Deschamps'ın en iyi anlarını sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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