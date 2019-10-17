Son Dakika Haberleri: Didier Deschamps'ın En İyi Anları
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Didier Deschamps'ın En İyi Anları

34 dakika önce

Bir zamanlar Olimpik Marsilya forması giyen ve aynı zamanda teknik direktörlükte yapan Fransız futbol adamı Didier Deschamps'ın en iyi anlarını sizler için derledik.

Bir zamanlar Olimpik Marsilya forması giyen ve aynı zamanda teknik direktörlükte yapan Fransız futbol adamı Didier Deschamps'ın en iyi anlarını sizler için derledik.

Didier Deschamps'ın En İyi Anları

Olimpik Marsilya, Didier Deschamps, Futbol, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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