Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı - Son Dakika Spor

Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

7 saat önce

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızılı ekibin eski futbolcularından Didier Drogba, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı, System.String[]

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızılı ekibin eski futbolcularından Didier Drogba, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.


Dünyaca ünlü eski futbolcu, paylaşımında "Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber." sözlerini kullandı.


Fildişi Sahilli futbolcu, ayrıca hem Fatih Terim hem de Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflarını paylaşırken "Çare Turkiye, Çare the World" dedi.


Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz


Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber


— Didier Drogba (@didierdrogba) March 23, 2020


Abdurrahim Albayrak, Didier Drogba, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 

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