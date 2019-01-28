Didier Drogba Galatasaray'ı Unutmadı
10 dakika önce
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.
Galatasaray
'ın eski futbolcusu Didier Drogba
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Fildişi
Sahilli futbolcu kasım ayında futbolu bırakmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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