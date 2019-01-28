Son Dakika Haberleri: Didier Drogba Galatasaray'ı Unutmadı

Didier Drogba Galatasaray'ı Unutmadı

10 dakika önce

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.

Didier Drogba Galatasaray'ı Unutmadı, System.String[]
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Galatasaray, Didier Drogba, Spor
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