Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika

Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü

06.05.2021 00:57

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finale yükseldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Maviler'in efsane golcüsü Dider Drogba'nın final sevinci sosyal medyaya damga vurdu. Adeta sevinçten havalara uçan eski futbolcunun görüntüleri kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Maviler, toplamda 3-1'lik skorla Real Madrid'i turnuvanın dışına iterek finalde Manchester City'nin rakibi oldu. İngiliz devinin efsane golcüsü Didier Drogba'nın sevinci ise sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

DROGBA'DAN BÜYÜK SEVİNÇ

Bir dönem Galatasaray forması giyen adını Chelsea tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Didier Drogba, Maviler'in finale yükselmesinin ardından sevinçten havalara uçtu. Efsane golcünün paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü
Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor Real Madrid'de Eden Hazard'ın kaçan finalden sonraki mutlu görüntüsüne tepki yağıyor AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Mehmet Günsür '20 yaş' akımına katıldı, Cem Yılmaz yaptığı yorumla kırdı geçirdi Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Görevden alınan eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık         
01:06
Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi         
00:33
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek         
23:01
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor         
22:58
Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı         
22:12
MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar         
20:45
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 02:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didier Drogba'nın final sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement