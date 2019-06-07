Didim açıklarında 2 ölü caretta caretta bulundu
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından 2 ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:56 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından 2 ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu. Akbük
açıklarında balık avlayan vatandaşlar, su yüzünde deniz kaplumbağası görünce durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü
'ye bildirdi.
Ölü olduğu belirlenen caretta caretta türü deniz kaplumbağaları kıyıya çıkartıldı.
Burada ekibiyle birlikte inceleme yapan Sürücü, ilk belirlemelere göre kaplumbağaların vücutlarına dolanan misinadan kurtulmak isterken öldüğünü tespit etti.
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