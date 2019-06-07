Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 2 ölü caretta caretta bulundu
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Didim açıklarında 2 ölü caretta caretta bulundu

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından 2 ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.

Didim açıklarında 2 ölü caretta caretta bulundu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından 2 ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.
Akbük açıklarında balık avlayan vatandaşlar, su yüzünde deniz kaplumbağası görünce durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi.
Ölü olduğu belirlenen caretta caretta türü deniz kaplumbağaları kıyıya çıkartıldı.
Burada ekibiyle birlikte inceleme yapan Sürücü, ilk belirlemelere göre kaplumbağaların vücutlarına dolanan misinadan kurtulmak isterken öldüğünü tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:56 Kaynak: AA
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