Son Dakika Haberleri: Didim Açıklarında 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

Didim Açıklarında 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarındaki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim Açıklarında 20 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarındaki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 20.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Güllük Körfezi'nin kuzeyinde ilerlerken durdurulan lastik bottaki Filistin uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. 16'sı erkek, 3'ü kadın ve 1'i çocuk 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Aydın, Didim, Güncel
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