Didim Açıklarında 20 Kaçak Göçmen Yakalandı
28 dakika önce
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarındaki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
AYDIN'ın Didim
ilçesi açıklarındaki lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 20.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Güllük Körfezi'nin kuzeyinde ilerlerken durdurulan lastik bottaki Filistin
uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. 16'sı erkek, 3'ü kadın ve 1'i çocuk 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi sonrası kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: DHA
Cezaevi Hükümlüsünün, Eşiyle Birlikte Hazırladığı Korkunç Plan Deşifre Oldu
Helikopterli Denetimde Yakalanan Kadın Sürücü Şok Oldu
Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor
Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı