Didim açıklarında 30 göçmen yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'in Tekağaç Sırtlan mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen pazar günü, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 30 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 4'ü kadın ve 16'sı çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.