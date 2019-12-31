Didim açıklarında 30 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim açıklarında 30 göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim açıklarında 30 göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 30 göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'in Tekağaç Sırtlan mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen pazar günü, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 30 göçmen yakalandı. 10'u erkek, 4'ü kadın ve 16'sı çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:32 Kaynak: DHA
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