Didim açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:55 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim
ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta Suriye
uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü saat 07.00 sıralarında, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik botta, tamamı Suriye uyruklu 23'ü erkek, 2'si kadın ve 6'sı çocuk, toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Twitter, terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe