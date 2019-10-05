Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı
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Didim açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

38 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 34 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 34 kaçak göçmen yakalandı.
Perşembe günü, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, harekete geçti. Saat 06.30 sıralarında yeri tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 14'ü Suriye ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 14'ü kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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