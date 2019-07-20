Didim açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
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AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim açıklarındaki Tekağaçburnu önlerinde dün saat 05.00 sıralarında, Didim açıklarındaki Tekağaçburnu önlerinde lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grubun olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik botta, 22'si Suriye
ve 17'si Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 8'i kadın, 17'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Kimlik tespit işlemleri tamamlanan 39 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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