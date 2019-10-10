Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim ilçesi Büyük Menderes açıklarında, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.30 sıralarında, bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu olan, 17'si erkek, 9'u kadın ve 14'u çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Suriye, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı
Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi Patronlardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]