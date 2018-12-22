Didim Açıklarında 44 Kaçak Yakalandı

AYDIN'ın Didim kıyılarından yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için lastik botla denize açılan 44 kaçak, yakalandı.

AYDIN'ın Didim kıyılarından yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için lastik botla denize açılan 44 kaçak, yakalandı.



Sahil Güvenlik uçağı, bugün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Tuz Burnu mevkisi açıklarında lastik botla bir grup kaçağın, Yunan adalarına gitmeye çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik korveti, lastik botun yerini belirledi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 40'ı Afganistan, 4'ü İran uyruklu 44 kaçak yakalandı. 16'sı erkek, 12'si kadın ve 16'sı çocuk toplam 44 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçakların kimlik tespit işleminin sürdüğü belirtildi.



- Aydın

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