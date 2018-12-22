Son Dakika Haberleri: Didim Açıklarında 44 Kaçak Yakalandı

Didim Açıklarında 44 Kaçak Yakalandı

28 dakika önce

AYDIN'ın Didim kıyılarından yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için lastik botla denize açılan 44 kaçak, yakalandı.

Didim Açıklarında 44 Kaçak Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim kıyılarından yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için lastik botla denize açılan 44 kaçak, yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı, bugün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Tuz Burnu mevkisi açıklarında lastik botla bir grup kaçağın, Yunan adalarına gitmeye çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik korveti, lastik botun yerini belirledi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 40'ı Afganistan, 4'ü İran uyruklu 44 kaçak yakalandı. 16'sı erkek, 12'si kadın ve 16'sı çocuk toplam 44 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçakların kimlik tespit işleminin sürdüğü belirtildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi İçişleri Bakanı Soylu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından Sonra 291 Bin 790 Suriyeli Ülkesine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:41:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim Açıklarında 44 Kaçak Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]