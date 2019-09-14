Didim açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında geçen perşembe günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 05.00 sıralarında, yasa dışı geçiş yapan göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit edip durdurdu. Lastik bottaki 43'ü Suriye, 8'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 13'ü kadın ve 26'sı çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.