Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı
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Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında geçen perşembe günü Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı.11'i erkek, 13'ü kadın, 33'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Suriye, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
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