Didim açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, saat 04.30 sıralarında, Didim açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin, Eşek Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik botu durdurdu. Bottaki Suriye uyruklu olan 30 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 10 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya getirildi.

Yaklaşık 2,5 saat sonra bu kez Tekağaç Burnu açıklarına 15 mil uzaklıkta, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğunu belirleyen ekipler, Bulamaç Adası yönüne giden lastik bottaki 2'si kadın ve 6'sı çocuk olan 31 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Botlarda yakalanan toplam 61 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.