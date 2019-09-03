Son Dakika Haberleri: Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı
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Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 lastik botta, yasa dışı yollardan, Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 lastik botta, yasa dışı yollardan, Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.00 ile 07.30 arasında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, botları durdurdu. Yapılan aramada 84'ü Suriye, 5'i Filistin uyruklu toplam 89 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler kıyıya getirildi. Aralarında 38 çocuk, 22 kadının bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
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