Didim açıklarında lastik botta 34 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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Didim açıklarında lastik botta 34 yabancı uyruklu yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Didim açıklarında içinde yabancı uyrukluların bulunduğu anlaşılan lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 15 Lübnan, 12 Suriye, 7 Somali uyruklu toplam 34 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklularla ilgili yasal işlemler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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