Didim açıklarında lastik bottaki 42 sığınmacı karaya çıkartıldı - Son Dakika

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Didim açıklarında lastik bottaki 42 sığınmacı karaya çıkartıldı
6 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 42 sığınmacıyı taşıyan lastik bot durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 42 sığınmacıyı taşıyan lastik bot durduruldu.
Alınan bilgiye göre, Didim açıklarında lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.
Durdurulan bottaki aralarında 19 çocuğun bulunduğu 31 Suriye, 11 Filistin uyruklu 42 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.
Yabancı uyrukluların, işlemlerin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
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