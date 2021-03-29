Didim açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı

Uzun süredir hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti

Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek