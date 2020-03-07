Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika
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Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

11 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı.

Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı.

Yunanistan'a geçmek üzere Didim'den lastik botla denize açılan 55 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 sığınmacı, karaya çıkarıldı. Sığınmacılara battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

Yunanistan, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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