Didim AK Parti, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'ya yaptıkları temasları değerlendirdi.



İlçe binasında gerçekleşen toplantıya İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Tan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melike Vela, Belediye meclis üyesi Mehmet Tekdemir ile ilçe yöneticileri katıldı. İlçe Başkanı Maşallah Subaşı Ankara ziyaretlerinin kendileri açısında verimli geçtiğiniz belirterek "Geçen hafta Ankara'ya, ilçemiz için faydalı olacak bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin 1. gününde Gazi Meclis'imizde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Grup toplantımıza katılım sağladık. Bu toplantının ardından ilçemiz ile ilgili taleplerimizi iletmek için Aydınımızın dört milletvekili ile istişare toplantısı yaptık. ve ardından il koordinatörümüz Osmaniye Milletvekilimiz İsmail Kaya Bey'i ziyaret ettik. Ertesi gün bu ziyaretlerimizin ardından, öncelikle ilçemizde spor faaliyetlerinde yararlı olacak tesisler ve gerekli yatırımlar hakkında taleplerimizi iletmek için MKYK üyemiz ve Milletvekilimiz sayın Metin Yavuz ve Milletvekilimiz sayın Rıza Posacı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız sayın İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizin de ilçemiz için faydalarını inşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İhsan Bey'e vakit ayırdığı ve sorunlarımızı dinlediği için çok teşekkür ederiz. Bu ziyarette taleplerimizi ilettikten sonra ilçemizin bir diğer önemli sorunu olan doğalgaz için KİT Komisyon Başkanımız ve Aydın Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş ile BOTAŞ Genel Müdürümüz sayın Burhan Özcan'ı ziyaret ettik. İlçemizde yapılacak olan Devlet Hastanemiz ile ilgili Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürüyle yapılan görüşmede 1 ay içerisinde ihale yapılarak hastane projesi tamamlanacaktır.Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlar genel müdürlüğüyle de yaptığımız görüşmede İlçemize 1 Lise 3 tane ilköğretim okulu yapılması konusunda karara vardık" dedi.



Yeni Devlet Hastanesinin yatak kapasitesinin 75'den 150'ye çıkarılmasıyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini ve yakın zamanda yeniden Ankara'ya gideceklerini belirten Subaşı "Biz bu hastane ile Cem evinin tapu sorununun ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu iki sorunu çözdüğümüzde CHP'nin bunu siyasi malzeme olarak kullanmasını da ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN