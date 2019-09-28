Son Dakika Haberleri: Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı
Son Dakika Güncel Haber

Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 5 bin kişilik aşure dağıttı.

Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 5 bin kişilik aşure dağıttı.


Didim Merkez Cami önünde gerçekleştirilen aşure hayrata AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı.


Didim AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Tan, Muharrem ayı manevi bir anlam taşıdığını belirterek, partinin kadın kolları üyelerin de özverili katkılarıyla hazırladıkları 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti. - AYDIN

AK Parti, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin
İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı Balık fiyatları, beyaz eti solladı Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:01:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim AK Parti'den 5 bin kişilik aşure hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]