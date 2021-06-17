Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Belediye Başkanı Atabay'ın, olayın ardından sinirli şekilde çevresindekilere bağırdığı, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip, baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.