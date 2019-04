Didim Belediye Başkanı Atabay Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Didim Belediye Başkanı seçilen A. Deniz Atabay ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Başkan Atabay ve meclis üyelerini Didim belediyesi önünde binlerce vatandaş karşıladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet ittifakının CHP'li belediye başkan adayı olarak seçimleri kazanan mevcut belediye başkanı A. Deniz Atabay, Didim ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı. Başkan Atabay'a CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz ve millet ittifakı belediye meclis üyeleri eşlik etti. İlçe seçim kurulu başkanlığınca millet ittifakının meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Başkan Atabay mazbatasını aldıktan sonra Didim adliyesi önünden vatandaşları selamlayarak "Buna kayık olmak için şerefle, onurla, gururla ve seviyeyle mücadele etmek lazım, söyleyeceğim tek şey budur" dedi.



Adliye önündeki törenin ardından Başkan Atabay, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ve adliye önüne gelen vatandaşlarla birlikte Didim Kent meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koydu. İyi Parti ve CHP ilçe başkanlarının çelengine eşlik eden Atabay vatandaşlardan alkış aldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.



Kent meydanındaki törenin ardından Belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte belediyeye geldi. Belediye önünde binlerce vatandaş Atabay'ı karşıladı. Davul ve zurnalı karşılamada Atabay tebrikleri kabul ederek alkışlar eşliğinde vatandaşları selamladı.



Belediye önündeki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşan İyi Parti ilçe başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz her iki partinin bu zaferinin kazanılmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Bizler her iki parti olarak bu zaferi sizlere armağan ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun sizlerdenBaşarılarına başarılar katmak için buradalar; Belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize Didim'in hizmetkarı olmaları için mazbatalarını verdik. İlçemize hayırlı olsun."dedi.



CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak ise Millet ittifakı olarak her zaman Başkan Atabay'ın yanında olduklarını belirterek "2,5 aylık bir maratonun sonunda başarılı olduk. Büyük bir zaferle seçimi kazandık. Belediye meclis üyelerimizden tutunda Çaycısına şoförüne herkesine katkısı çok büyük; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi. CHP Aydın İl sekreteri Okan Kılıç ise Partilerine verilen destekleri için Didim halkına teşekkür etti.



Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise seçimde tahriklere kapılmadan doğru söylemlerle halkın karşısında olduklarını belirterek "Seçim, ben bu işi senden daha iyi yaparım düşüncesini halka anlatabilmektir. Yoksa seçimin propaganda dönemi, Genel başkandan tutun, en son ferdine kadar sürer. Seçim belden aşağıyı argümanlarla insanlara hitap etmek değildir. Biz bu işi ortağımız, İyi partiyle birlikte ülkemizin her yerinden aynen yaptık. Biz kimseyi karalamadık, kötülemedik, belden aşağıya vurmadık. En kötüsü toplumumuzun içerisine bizlerle eşit yurttaş olan halkımızın bir kısmını asla tahrik etmeye kalkışmadık. Biz insanların rengine, diline, dinine bakmadan insanı yaradan da dolayı seviyoruz dedik. Bu bir zafer değil kazanılmış bir mücadele şekli, Bunu kana davası haline getirmek insanları ayırmak parçalamak nedir? O düşmanları işin; biz düşman değiliz. Biz siyaseti sizden daha iyi yaparız diye çıktık." İfadelerine yer verdi.



Başkan Atabay, görev başladığı günden itibaren parti rozetini çıkardığını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olarak bu ülkede yaşamaktan onur duyuyorum. Yol arkadaşlarım 5 yıl önce parti rozetimi çıkarıp ilçe başkanıma 5 yıl sonra alırım diye vermiştim. Bugün de ay-yıldızlı rozetimle tüm Türkiye'nin tüm halkına temsil eden bu rozetimle karsınızdayım. 5 yıl boyunca pek çok iş yaptık. Yanlış yapmışızdır ama harama el uzatmadık. Herkese eşit şekilde hizmet ettik. Hangi partiden görüşten olursa olsun herkese eşit davrandık. Bize olan güveninizi muhafaza edeceğiz. Didim halkının hakkını kimseye yedirmedik, yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan Atabay, daha sonra belediye binasına alkışlarla girerek makam odasına tebrikleri kabul etti. - AYDIN

