Üye Girişi
Didim Belediye Başkanı Atabay "Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız" - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Atabay "Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız"

15.06.2021 15:45

- Didim Belediye Başkanı Atabay "Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız" Aydının Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kendisine ve avukatına yönelik saldırı sonrasında ilk kez olayla ilgili açıklama yaptı.

- Didim Belediye Başkanı Atabay "Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız"

AYDIN - Aydının Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kendisine ve avukatına yönelik saldırı sonrasında ilk kez olayla ilgili açıklama yaptı. Atabay sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "Sağlığımız yerinde işimizin başındayız" mesajı verdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile şahsı avukatına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Başkan Atabay sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Buradan tüm Didim halkına ve bize sosyal medyadan takip eden Didim dışındaki bir çok insana şunu söylemek istiyorum. Dünkü müessir olay herkes tarafından biliniyor, bizim sağlığımız yerinde, işimizin başındayız. Didim halkının huzurunu kaçırmak isteyen bu rant çetesine karşıda mücadelemize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğimizi söyledik ve bu yolda da devam edeceğiz. Dünkü bu olayın failleri polis tarafından yakalanmış ve çok kısa zamanda yakalanmış olmaları herkesin yüreğine su serpti. Bu ilk değil sonda olmayabilir ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Buradan tüm halkına şunu seslenmek istiyorum; görevimizin başındayız, sağlığımız yerinde bizi kimse korkutamaz.

Didim Belediye Başkanı Atabay Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız
Didim Belediye Başkanı Atabay Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız
Didim Belediye Başkanı Atabay Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız
Didim Belediye Başkanı Atabay Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Medya, Saldırı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Atabay 'Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda 17:01 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı 16:52 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 16:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
15:59 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu         
17:07
Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak         
17:01
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi         
16:55
İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı         
16:52
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var         
16:05
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:13:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim Belediye Başkanı Atabay "Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement