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Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı

15.06.2021 07:53
Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı, System.String[]

AYDIN'ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 işinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

AYDIN'ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 işinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı
Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı - Son Dakika


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